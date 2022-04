Frontale mortale a Pergine, la vittima è Antonio De Maria

PERGINE. Ci sarebbe un sorpasso all’origine del tragico incidente che ieri pomeriggio (11 aprile) ha portato alla morte di un 65enne a Pergine.

A perdere la vita, Antonio De Maria, originario della Campania ma da anni residente nel centro della Valsugana.

Sull’esatta ricostruzione dell’incidente mortale sono al lavoro i carabinieri della Stazione di Levico.

Tre le macchine coinvolte nello scontro fra via Margherita Hack e via Lungolago. All'origine dell'impatto, come detto, ci potrebbe essere una manovra azzardata del 65 enne.

In fase di sorpasso la sua macchina è andata a scontrarsi frontalmente con una vettura che arrivava in senso contrario.

La terza macchina coinvolta - quella sorpassata - è rimasta schiacciata sul guard rail.

Entrambe le persone alla guida delle altre due macchine (una donna di 32 e un uomo di 37) sono state trasferite al Santa Chiara con ferite serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Ferite in modo più lieve anche due settantenni che sono state portate in ospedale a Borgo. (foto Tgr)