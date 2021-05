Pentecoste finita, si torna al lavoro: lunghe code di Tir verso il Brennero

BOLZANO. Finito il lungo ponte festivo, ora si torna a lavorare. Ecco, dunque, che sull'autostrada del Brennero il traffico pesante in direzione nord è rallentato a tratti per una settantina di chilometri tra Egna e Bressanone. La causa è la fine dei due giorni di stop per i tir in Austria e Germania per il ponte di Pentecoste.

La coda è comunque in via di smaltimento e al confine di stato il traffico è tornato fluido.