Omicidio a Brunico: l’arrestato chiede scusa alla famiglia di Maximum

BOLZANO. Convalidato dal giudice di Bolzano l’arresto di Oskar Kozlowski, il 23enne reo confesso dell’omicidio di Maximum Zanella (nella foto) avvenuto il 28 luglio in un appartamento del centro di Brunico.

Il giovane ha risposto alle domande e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima (il padre di Maximum è Carlo Alberto Zanella, presidente del Cai altoatesino). Avrebbe anche espresso la volontà di collaborare con le indagini.

Al momento si è sa che il ragazzo è stato ucciso con un’unica coltellata ma non è ancora chiaro il movente dell’omicidio