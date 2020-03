Moscon squalificato anche nella rete. E il suo profilo Twitter scompare

TRENTO. Moltissimi colpevolisti, qualche sparuto innocentista. Difficile difendere Gianni Moscon dopo l'episodio che lo ha visto protagonista, in negativo, domenica 1 marzo alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Il noneso, già coinvolto in tormentate vicende, è stato squalificato per aver lanciato via la bici di un avversario che si era incastrata con la sua dopo una caduta.





























Gianni Moscon squalificato anche sul web. Tra canzonature e biasimo Il ciclista noneso del Team Ineos, espulso domenica 1 marzo alla Kuurne-Brussel-Kuurne per aver lanciato via la bici di un avversario dopo una caduta, è bersagliato dalle critiche. C'è chi attiva il "contatore" dei giorni prima della sua nuova intemperanza, chi conia il verbo "mosco-ing"... Intanto c'è chi osserva come il suo profilo Twittter sia scomparso.

Ora anche il web lo squalifica: c'è chi attiva il "contatore" dei giorni prima della sua nuova intemperanza, chi conia il verbo "mosco-ing"... Intanto qualcuno osserva come il suo profilo Twittter sia scomparso.