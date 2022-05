Marito e moglie morti nell'incidente lungo la strada per il concerto di Vasco: lasciano tre figlie

TRENTO. Doveva essere una giornata di festa, per Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli, di 48 e 47 anni lui geometra e lei oncologa al Bufalini di Cesena. Ieri, 20 maggio, stavano viaggiando in compagnia di una coppia di amici sulle strade del Trentino.

Erano partiti da casa, a Sarsina (Forlì-Cesena). Ad attenderli il maxi-concerto del loro idolo, Vasco Rossi.

A Dro il terribile incidente. nei pressi della curva del Sass del Diaol, sulla strada statale 45 bis Gardesana occidentale la loro Kawasaki si è scontrata con un camion che trasportava materiale edile diretto nelle Giudicarie.

L’impatto non ha lasciato scampo alla coppia che lascia tre figlie. Lutto nel loro paese, Sarsina in provincia di Cesena.