Maratona vaccinale in Trentino: oltre 31mila vaccinazioni in 24 ore

TRENTO. Più di 31mila le persone vaccinate, 762 le prime dosi e 57 mila le prenotazioni: questi i numeri totali della maratona vaccinale del Trentino, arrivata oggi al suo secondo giorno. Lo fa sapere l’Azienda sanitaria trentina: «In dettaglio alle ore 18 di oggi, domenica 5 dicembre, erano 26.651 le vaccinazioni con prenotazione oltre a 4.632 somministrazioni a persone senza prenotazione. Le prenotazioni per il periodo della maratona hanno raggiunto ora il numero totale di 57 mila, di cui 3.477 per effettuare le prime dosi. Da lunedì 6 dicembre l’accesso diretto ai vari centri vaccinali della provincia sarà dalle ore 14 e fino alle ore 24 tranne Tonadico, Malé e Sèn Jan che chiuderanno alle ore 18. Negli ospedali e Rsa l’accesso è previsto solamente su prenotazione. Per coloro che intendono vaccinarsi senza prenotare si consiglia per la zona di Trento di recarsi al centro vaccinale di Lavis operativo sulle 24 ore e per gli altri centri vaccinali di preferire la fascia pomeridiana dopo le ore 18. In ogni caso a nessuno sarà negata la vaccinazione».

Per effettuare la vaccinazione devono essere trascorsi 150 giorni (cinque mesi) dall’ultima somministrazione. Possono prenotare la dose «booster» di richiamo (terza dose) tutti gli over 18. Chi ha più di 12 anni e non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale può prenotare prima e seconda dose. Le persone che hanno già un appuntamento fissato dopo l’8 dicembre possono anticipare la terza dose senza disdire il vecchio appuntamento (attraverso la card «anticipo dose booster»).