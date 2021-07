La magica luna di luglio: 5 fasi in un solo mese

Fantascienza? Sogni? No, realtà: l’auto volante è già stata brevettata e collaudata. Il 28 giugno scorso, in Slovacchia, il prototipo realizzata dalla Klein Vision si è alzato in volo da Nitra per atterrare, 35 minuti dopo, a Bratislava. Una volta a terra, una volta che il pilota ha premuto il semplice bottone, il velivolo si è trasformato in un’auto vera e propria, nel giro di appena 3 minuti. Qualche curiosità tecnica: motore Bmw 1.6, sei cilindri per 140 cavalli, autonomia stimata in circa mille km, consumi a 18 litri/ora.