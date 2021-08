Interrotta la linea del Brennero causa lavori: i disagi dureranno una settimana

BOLZANO. E' attualmente interrotta, per una settimana, la circolazione ferroviaria fra Fortezza e Brennero, in entrambe le direzioni, per lo svolgimento dei lavori sull'infrastruttura. Come informa Rfi, saranno sostituite le travate metalliche del ponte ferroviario fra le stazioni di Vipiteno e Le Cave ed effettuati interventi di manutenzione straordinaria fra Vipiteno e Brennero.

Sta Alto Adige fa sapere che il servizio sostitutivo per i treni regionali viene organizzato tra Brennero e Fortezza, per alcuni treni regionali veloci serali il servizio sostitutivo viene esteso fino a Bolzano. Gli autobus sostitutivi si fermano nelle stazioni, a Campo di Trens è servita solo la fermata presso la strada statale. Gli autobus sostitutivi dei treni a lunga percorrenza coprono le tratte Innsbruck - Bolzano e Innsbruck - Fortezza, senza fermate intermedie.