I prof no vax vanno al contrattacco in Alto Adige: richiesta di risarcimento ai dirigenti scolastici

BOLZANO. Alcuni presidi degli istituti scolastici in Alto Adige hanno ricevuto da un ufficio legale una richiesta di risarcimento per la sospensione dal servizio dei loro mandanti, ovvero insegnanti non vaccinati.

Secondo i legali, i presidi non avrebbero la competenza per verificare la validità del Green pass del personale docente.

La richiesta di risarcimento - accompagnata anche dall'Iban per il bonifico - ammonta a 15 mila euro più 1500 euro di spese legali che andrebbero versati entro 10 giorni, altrimenti scatterebbe l'esposto.

Secondo l'assessore alla scuola di lingua tedesca Philipp Achammer, «non è compito dei presidi verificare se una legge corrisponde alle direttive Ue oppure alla Costituzione».

Per Achammer, si tratta invece di un «tentativo assurdo di mettere sotto pressione i presidi».