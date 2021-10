I carabinieri denunciano automobilisti e pedoni ubriachi

EGNA. I militari della Compagnia Carabinieri di Egna e delle stazioni dipendenti hanno denunciato in stato di libertà cinque persone e segnalato tre per uso di droghe.

Nel corso dei controlli operati nelle ultime notti nella Bassa Atesina dai carabinieri competenti per territorio tre automobilisti sono stati colti alla guida in stato di ebbrezza alcolica. I conducenti peraltro hanno tutti riportato notevoli risultati all’etilometro, superando tutti la soglia prevista per la massima sanzione, ivi inclusa la sanzione accessoria della confisca del veicolo (se di proprietà del trasgressore).

A Laives hanno fermato un residente 32enne e un 26enne di Bolzano. Il primo ha segnato 1,56 g/l e il secondo 1,95 g/l. Ma è un cinquantottenne appianese, peraltro con pregressi analoghi, fermato a Caldaro, che ha segnato il record delle serata toccando i 2,15 grammi di alcol per litro di sangue.

Sono state anche sequestrate modiche quantità di droga “per uso personale” con la segnalazione al prefetto di tre persone, tutte a Laives. Tre residenti, un 24enne un 23enne e un 21enne, sono stati trovati in possesso di due spinelli e un po’ di hashish.

E sempre a Laives, due persone sono state denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché sanzionati per ubriachezza in pubblico. i due soggetti, non nuovi a tali spacconerie, erano ubriachi fradici lungo via Kennedy alle 3 del mattino. Alla richiesta dei documenti d’identità i due hanno iniziato a minacciare e ingiuriare i carabinieri che solo con grande fermezza e altrettanta pazienza sono riusciti a concludere le operazioni di identificazione. Mandati i due a casa a smaltire la sbornia, i carabinieri hanno provveduto a informare la Procura della Repubblica per i reati sopra detti.