Duecento tra orsi e lupi in Trentino, Paccher chiede aiuto al nuovo commissario del governo

TRENTO. "Abbiamo chiesto al nuovo commissario del Governo di Trento una maggiore attenzione al problema orsi e lupi che negli ultimi anni si è fatto sempre più incessante". Così il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Paccher al termine della visita istituzionale del nuovo prefetto Gianfranco Barnabei al palazzo della Regione.

Come riportato nel rapporto grandi carnivori preparato dalla Provincia autonoma di Trento, con una dozzina di nuove cucciolate il numero stimato di orsi presenti in Trentino nel 2020 supera il centinaio, mentre i branchi di lupi sono 17, con la presenza anche in questo caso di un centinaio di animali.