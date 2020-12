Covid, 5 morti in Trentino nel giorno di Natale

TRENTO. Anche nel giorno di Natale non si ferma l’onda della pandemia in Trentino: sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, con 154 nuovi contagi.

Il totale dei contagiati ammonta a 21.461, mentre gli attualmente positivi sono 1.879. Ci sono 42 nuovi pazienti curati a domicilio (1.192 in totale) e altri 9 curati direttamente nelle Rsa (213 in totale).

Sul fronte dei ricoveri, rimane stabile a 49 la quota totale mentre cresce di un’unità il totale dei ricoveri nei reparti di alta intensità, attualmente a quota 53.

I decessi delle ultime 24 ore, come detto, sono 5 e portano il totale a 957.

Fra i nuovi casi positivi, 130 sono asintomatici e 234 pauci sintomatici: sono tutti seguiti a domicilio. Ci sono poi 7 bambini di età inferiore ai 5 anni (5 di loro hanno meno di 2 anni) e continua purtroppo una preoccupante diffusione del contagio fra gli ultra settantenni (il bollettino oggi riporta altri 85 casi nuovi).

La situazione nelle scuole è la seguente: le classi in quarantena sono 17 e sono in corso approfondimenti relativi ad altri 28 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare.

Fortunatamente anche oggi si conferma il calo del numero dei ricoverati grazie al rapporto ricoveri-dimissioni a favore di queste ultime. Ieri infatti i pazienti che hanno lasciato i reparti sono state 35 a fronte di 20 nuovi ingressi. Attualmente i pazienti ricoverati sono 355 (20 in meno rispetto a ieri) di cui 49 in terapia intensiva.

I decessi riportati nel rapporto sono 5, tutti avvenuti in ospedale: si tratta di 3 donne e di 2 uomini; la vittima più giovane aveva 50 anni, quella più anziana 87. I guariti sono 109, numero che porta il totale a superare quota 18.000 (18.068).

Questi invece i dettagli sui tamponi: 2.971 i molecolari, dei quali 1.480 analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.491 dalla Fem. All’Azienda infine risultano effettuati 1.866 tamponi rapidi antigenici.

