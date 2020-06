Coronavirus, in Trentino tre nuovi contagi

TRENTO. Sono tre i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si segnalano decessi. Iieri i tamponi eseguiti sono stati 708. Lo rende noto l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sono sette i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, uno dei quali ancora in terapia intensiva. Il Commissariato del governo informa poi che riguardo ai controlli non è stata elevata alcuna sanzione né individuale (962 persone controllate) né per gli esercizi commerciali (286 le verifiche).