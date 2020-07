Coronavirus, altro giorno senza casi positivi in Trentino

TRENTO. In Trentino, per il sesto giorno consecutivo, non si registrano nuovi casi positivi e parallelamente anche nessun decesso causato dal Coronavirus. A confermarlo, come sempre, il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nessun paziente si trova al momento ricoverato negli ospedali trentini, perché l'ultimo è stato appena dimesso. I tamponi effettuati ieri sono 1.320, di cui 294 in Apss e 1.026 dalla Fondazione Mach.