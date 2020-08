Collalbo, uomo cade dal balcone per 7 metri: salvo

COLLALBO. È un uomo del posto di 53 anni la persona caduta dal balcone al secondo piano di una casa a Collalbo, in Alto Adige. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri si tratta di una caduta accidentale: l'uomo si è sporto perdendo l'equilibrio ed è precipitato per circa 7 metri, procurandosi diverse fratture. Non è in pericolo di vita.

Sul posto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e la Croce Bianca. Il ferito è stato trasportato dal velivolo all'ospedale di Bolzano. I carabinieri hanno avviato indagini sull'incidente.