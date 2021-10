Buoni spesa per tutti i residenti a Mezzolombardo e Primiero San Martino di Castrozza

TRENTO. Il Comune di Mezzolombardo e il Comune di Primiero San Martino di Castrozza scendono in campo direttamente, per sostenere l’economia locale.

Un’operazione da 150mila euro quella messa in campo da Mezzolombardo che ha stanziato questa cifra per poter garantire un bonus acquisti da 20 euro per ogni cittadino residente a Mezzolombardo, minori compresi.

Una misura che porterà nelle tasche di ognuno dei 7.393 abitanti un buono da 20 euro da spendere nei negozi della borgata che aderiranno, ma anche in attività di servizi, associazioni sportive e culturali. Entro fine ottobre sarà pubblicato il bando di adesione.

Per usufruirne, ai cittadini basterà utilizzare la tessera sanitaria o il codice fiscale tramite una apposita App. Una famiglia composta da due genitori e tre figli, ad esempio, avrà diritto a un bonus da cento euro, spendibile anche in maniera cumulabile, purché entro fine 2021. I negozianti saranno rimborsati direttamente dal Comune.

«Si tratta – spiega il sindaco Christian Girardi – di un’iniziativa che mira a sostenere le attività di Mezzolombardo, cui nel 2020 e 2021 si è già venuti incontro con la riduzione della tariffa rifiuti. Ma è anche un aiuto alle famiglie».

«L’auspicio – aggiunge l’assessore Alessio Kaisermann – è che orientare qui i consumi faccia riscoprire a molti la varietà e la qualità delle attività commerciali di Mezzolombardo». I buoni potranno essere spesi in negozi, attività di servizio (ad esempio parrucchieri), bar e ristoranti.

Simile l’iniziativa in Primiero dove il Comune di Primiero San Martino di Castrozza propone l’iniziativa “Buono spesa consumi” rivolta a tutti i cittadini residenti nel Comune.

Ogni cittadino residente nel comune (alla data del 30.09.2021) riceverà 50 euro da spendere presso tutte le attività commerciali del Comune che aderiranno all’iniziativa. Il buono sarà caricato in automatico sul codice fiscale di ognuno e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.

Sul sito e social del Comune – dopo l’approvazione in Consiglio comunale - sarà comunicata nelle prossime settimane la data di avvio dell’iniziativa.

Il buono è frazionabile e spendibile presso tutte le attività commerciali del Comune di Primiero San Martino di Castrozza che aderiranno all’iniziativa - è utilizzabile fino al 31.12.2021 - non è valido per l’acquisto di tabacchi, valori bollati e giochi in denaro.

Dove spenderlo? In esercizi commerciali con esclusione delle farmacie; pubblici esercizi (bar e ristoranti in genere); esercizi di acconciatori ed estetisti; impianti a fune; impianti sportivi comunali/intercomunali.