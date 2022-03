Brennero, dalla “capsula del tempo” del 1949 escono i venti di guerra dalla Russia

BRENNERO. "La Russia è avvisata". E' il titolo della Tiroler Tageszeitung del primo aprile 1949. Esattamente 73 anni dopo l'articolo sorprendentemente attuale è stato trovato durante lavori di ristrutturazione di una chiesa al Brennero. "La storia si ripete", commenta incredulo Peter Trenkwalder, titolare della Trenkwalder & Partner, azienda di servizi per tetti e coperture, che sta effettuando i lavori alla chiesa parrocchiale di Gries am Brenner. Il paesino di 1.300 anime si trova sul versante austriaco del valico.











Brennero, articoli sui venti di guerra dalla Russia riemergono nella “capsula del tempo” del 1949 L'involucro ritrovato nella sfera di un campanile al Brennero: articoli di giornale d’epoca e monete. Sarà aggiunto un documento sulla pandemia e sulla guerra in Ucraina (foto Peter Trenkwalder)

La chiesa parrocchiale, consacrata alla Visitazione di Maria, attualmente viene ristrutturata. Sulla sommità del campanile una sfera dorata sorregge il crocifisso. Come spesso avviene lungo l'arco alpino questa palla di metallo contiene una "Zeitkapsel", una capsula del tempo. Si tratta di un tubo di metallo nel quale vengono depositati documenti storici che risalgono ai giorni della costruzione della chiesa e alle sue successive ristrutturazioni.

La sfera è stata smontata per essere restaurata e la capsula è stata aperta in presenza del parroco, del sindaco e del consiglio parrocchiale. "Al suo interno sono stati trovati documenti eccezionali, articoli e monete", così il mastro lattoniere della val di Vizze. Il materiale storico si riferisce all'anno della consacrazione 1826 e agli anni di ristrutturazione 1927 e 1949.

"I lavori sono sempre stati effettuati tra fine marzo e inizio aprile", racconta Trenkwalder. "La cosa straordinaria è che gli articoli dei giornali sia del 1927 che del 1949 parlano di guerra, venti di guerra e della Russia". Infatti, la Tiroler Tageszeitung del primo aprile 1949 apre con l'avvertimento lanciato da Winston Churchill alla Russia. "14 uomini nel Cremlino vogliono controllare il mondo", viene citato il primo ministro che prosegue: "I capi di stato sovietici temono l'amicizia dell'occidente più dell'inimicizia". Al Cremlino - prosegue Churchill - "non chiediamo altro che buona volontà e un gioco a carte scoperte". Parole pronunciate esattamente 73 anni fa, ma che potrebbero anche essere state dette in questi giorni. A fine restauro la sfera tornerà sul campanile della chiesa di Gries am Brenner.

Nella capsula del tempo sarà aggiunto un documento dei giorni nostri sulla pandemia e sulla guerra in Ucraina. "Chi arriverà dopo di noi e salirà sul campanile per ristrutturalo vedrà che la storia si ripete e che gli uomini sono incapaci di trarne insegnamento", commenta Trenkwalder.