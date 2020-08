Bolzano, spacca i denti con due pugni a una ragazza dopo la disco

BOLZANO. Violenza inaudita. Una diciottenne bolzanina è stata aggredita da un uomo che, dopo un breve battibecco, le ha sferrato due violentissimi pugni in pieno volto, frantumandole due denti.

E' accaduto l'altra notte, nel piazzale antistante la discoteca Life, in via Marie Curie, nella zona industriale di Bolzano.

L'aggressore è poi riuscito a fuggire, approfittando del buio e della folla di persone che, in quel momento, terminata la serata, erano usciti dal locale per tornare a casa.

Erano le 4 del mattino. Un uomo si è avvicinato a un gruppo di ragazze che stavano chiacchierando fuori dal locale e le ha insultate. Parole pesanti. Una delle giovani ha scelto coraggiosamente di rispondere per le rime. E la reazione dell'energumeno è stata spropositata, inattesa e violentissima: l'uomo s'è avventato come una furia sulla giovane e le ha sferrato due pugni in pieno volto.

La diciottenne è caduta a terra, tramortita, e mentre le amiche le prestavano soccorso, l'aggressore è fuggito tra le auto, riuscendo a fare perdere le tracce. Per la giovane due denti saltati, un trauma cranico, il volto gonfio e tumefatto e altri esami a cui sottoporsi nelle prossime ore.