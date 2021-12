Trento, sulla ciclabile spuntano i nuovi alberi (e presto la nuova segnaletica)

TRENTO. In attesa degli altri interventi di riqualificazione, sulla pista ciclabile di Via Pranzelores sono stati piantati gli alberi.

Si tratta di cinque liriodendri a foglia caduca, ancora troppo piccoli per poter fare ombra a ciclisti e pedoni, ma lo faranno crescendo e non saranno solo ornamentali.

Il prossimo intervento dovrà riguardare la pavimentazione in quanto la sede della ciclabile è oggi piena di buche e rattoppi dell’asfalto. A seguire il rifacimento della colorazione e della segnaletica orizzontale.

A piantare gli alberi sono stati gli operatori della Cooperativa La Sfera incaricati dall'Ufficio Parchi e Guardini del Comune.

Per Nicola Vigorito, consigliere della Circoscrizione Centro Storico-Piedicastello, «è da sottolineare la velocità dell'intervento rispetto ai tempi della richiesta. Per quanto riguarda la ciclabile gli interventi da fare sono ancora molti e si dovrà aspettare la primavera per vedere l'inizio dei cantieri. Possiamo dire che i cinque alberi lasciano ben sperare per un pieno recupero di una ciclabile molto utilizzata non solo dai residenti, ma anche da molti lavoratori occupati in zona».