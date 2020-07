Trento, investito in monopattino, grave un trentenne

TRENTO. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento un uomo di 30 anni che ieri sera, mentre era a bordo del suo monopattino, è stato investito da un'auto.











Trento, investito in monopattino: i rilievi della polizia locale E' accaduto nella sera di domenica 19 luglio, all'imbocco del ponte di Ravina. Grave il trentenne che era sul veicolo, sotto choc la giovane di 23 anni alla guida dell'auto (foto Romano Magrone / agenzia Panato). LEGGI L'ARTICOLO

L'incidente è avvenuto all'imbocco della tangenziale di Trento, in direzione nord, prima del cavalcavia in zona Ravina. La donna alla guida dell'auto, 23 anni, sotto choc, è stata portata in pronto soccorso.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Trento, che si è occupata dei rilievi. Al momento la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli operatori.