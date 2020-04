Coronavirus, l'allarme dei dettaglianti roveretani: "Sospendete gli affitti"

ROVERETO. Niente vendite ma le spese rimangono. Soprattutto gli affitti, che i piccoli negozi chiedono di tagliare. Per il bene degli stessi proprietari degli immobili.

A lanciare l’allarme è il presidente dei dettaglianti Massimo Zenatti. «Abbiamo un problema serissimo, che riguarda molti negozianti. Che rischiano di essere messi definitivamente al tappeto dall’epidemia e da questa forzata inattività».

"So che ci sono proprietari che hanno già dato disponibilità di “ragionare” ai negozianti in affitto da loro, ma vorrei fare un appello perché tutti entrino in questa prospettiva. Non si tratta di regalare nulla, ma sospendere le scadenze fino alla ripartenza delle attività, magari spalmando poi le mensilità sospese sui mesi successivi fino a fine anno. Volendo, anche per i proprietari è un investimento, perché se vanno perdute ulteriori attività commerciali, con l’aria che tira ormai da parecchi anni vorrà dire che resteranno semplicemente altri locali vuoti in una città in cui ce ne sono già troppi".