A22, cinque feriti in un tamponamento a Rovereto

ROVERETO. È di cinque feriti il bilancio di un tamponamento avvenuto in tarda mattinata sull'Autostrada del Brennero, fra Trento sud e Rovereto nord, in direzione sud.

Tutti i feriti, nessuno dei quali gravi, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale S.Chiara di Trento I disagi al traffico si sono prolungati fino al primo pomeriggio con 2 km di coda.

Dalla prima mattina di oggi, sull'A22 il traffico risulta rallentato con code per traffico intenso tra Ala-Avio e Trento Sud, in carreggiata nord; analoga situazione in direzione sud fra Affi e Ala-Avio.