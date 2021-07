Patton rientrato a Trento dopo la corsa per l’equità sociale: “Molto faticoso ma bello”

TRENTO. Marco Patton, dopo l’ennesima impresa, una corsa di oltre 650 km dal Trentino a Roma, è rientrato Baselga di Piné, dove vive, e a Trento ha incontrato l’assessore provinciale all’Istruzione e cultura Mirko Bisesti.

Il podista trentino, insegnante presso l’istituto Pertini di Trento, una volta giunto nella Capitale ha consegnato ai parlamentari trentini una petizione per sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica sul tema dell’equità sociale. "E’ stato molto faticoso ma una bella esperienza”, dice Patton a www.giornaletrentino.it. “E’ stato bello vedere tutte le persone che mi avvicinavano per manifestarmi il proprio sostegno e i trentini che mi riconoscono e salutano”.

“Ringrazio Marco Patton per questa nuova impresa dal grande valore civile – ha detto l’assessore Bisesti. Ci fa piacere che sia proprio un insegnate a portare avanti iniziative cosi significative. Patton è davvero un esempio e siamo orgogliosi e riconoscenti per l’impegno e la passione che ha sempre dimostrato su temi così importanti per l’intera comunità”.