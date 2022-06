Notte di paura in un condominio: in fiamme tre auto in un garage, evacuati alcuni abitanti, due persone in ospedale

BOLZANO. Notte di paura e sirene, quelle dei vigili del fuoco e delle ambulanza, quella appena trascorsa, in un condominio nella parte sud di Bolzano, in via Nicolò Rasmo.

Per motivi che sono al vaglio degli inquirenti, è scoppiato un incendio nel parcheggio interrato dell’edificio che ha distrutto tre veicoli posteggiati regolarmente nel garage. I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono stati così chiamati quando qualche residente ha avvertito il forte odore e quindi visto il fumo nero provenire dall’interrato. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme ma le auto erano ormai state divorate dalle fiamme.

Negli stessi momenti, poco prima delle 4 fra sabato e domenica 5 giugno, è scattato l’allarme per l’incendio di una tenda parasole posta in uno degli appartamenti in un edificio adiacente. A causa dell'elevato fumo sprigionato dalle fiamme, i soccorritori hanno dovuto far evacuare numerose persone dal condominio: due di loro, fra cui una donna incinta, sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze per un principio di intossicazione da fumo.

Anche in questo caso i motivi che hanno originato l’incendio non sono ancora noti; spetterà ai vigili del fuoco di Bolzano, intervenuti assieme ai colleghi volontari di Gries, indagare assieme alle forze dell’ordine su quanto accaduto nella notte a Bolzano. Una notte di fiamme, sirene e tanta paura.