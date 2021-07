Spunta una spiaggia (con ombrelloni e sabbia fina) nel cuore della val di Non

DERMULO. Uno scenario suggestivo fa da cornice alla nuova area ludica realizzata dall’Apt Val di Non a due passi dal lago di Santa Giustina. Dopo lo storico accordo siglato lo scorso giugno con la società Dolomiti Edison Energy che trasferiva all’Apt Val di Non il coordinamento e la gestione di tutte le attività commerciali e turistiche sul Lago di Santa Giustina, è partita ufficialmente una nuova stagione turistica legata alle Plaze, un’oasi verde recentemente riqualificata.

Una delle principali novità è rappresentata da Le Plaze - Val di Non Beach: una grande area relax con tanto di spiaggia di sabbia fina, ombrelloni di bambù e la possibilità di affittare tutti i giorni il lettino per sdraiarsi al sole (il servizio è gestito in loco tutti i giorni dalle 9 alle 18). Sono previsti anche dei giochi per i bambini per divertirsi sulla sabbia.

Non manca ovviamente la possibilità di divertirsi sulle acque del lago.L’Apt propone delle attività in kayak adatte a tutti: dal semplice noleggio alla classica visita nei canyon del Rio Novella, passando per altre escursioni guidate, meno impegnative, per chi vuole avvicinarsi a questa attività ed esplorare altre zone del lago.

«Come avevamo anticipato - afferma il vice presidente Apt Andrea Widmann - abbiamo avviato già dalla stagione estiva 2021 l’attività di gestione delle escursioni in kayak, tutelando e valorizzando gli operatori che autonomamente già negli scorsi anni hanno praticato questa attività. Ma più in generale abbiamo cercato di portare alle Plaze tutta una serie di nuove proposte che possano far crescere turisticamente questa magnifica area in collaborazione con il comune di Predaia.

Il Lago di Santa Giustina ha un enorme potenziale che si sta finalmente valorizzando e che potrà crescere ulteriormente nei prossimi anni.

Il Lago di Santa Giustina negli ultimi anni ha visto infatti crescere l’interesse da parte di residenti e turisti, anche grazie alle opere che lo rendono maggiormente fruibile e alle attività di vista guidata.

Come Apt Val di Non abbiamo quindi individuato nel lago uno dei principali punti di interesse della vale sul quale strutturare il prodotto acqua, con l’intenzione di potenziare i servizi per l’ospite e promuovere la filiera turistica ad esso associata», conclude Widmann.