Mezzocorona, positivo all'asilo: 21 bambini e 3 maestre in isolamento

MEZZOCORONA. In un asilo di Mezzocorona, in Trentino, ci sono 21 i bambini in isolamento e 3 maestre. Una precauzione prevista dai protocolli sanitari dopo che un bambino che frequenta la scuola dell'infanzia è risultato positivo al tampone, che era stato richiesto dai genitori dopo che il piccolo aveva mostrato leggeri sintomi.

Altri casi erano stati registrati nelle ultime settimane in Trentino, a Pergine, Lavis, Volano e Baselga di Piné. Anche in questi casi precedenti erano stati messi in isolamento bambini e maestre.