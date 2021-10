Lacrime e dolore per Matilda: «Piccola stella, mancherai a tutti noi. Eri un’esplosione di vita e di energia»

BOLZANO. È un dolore immenso quello che accompagna tutta Bolzano dopo la morte di Matilda, la ragazza sconfitta da un male incurabile a soli 13 anni. Ed è proprio la pagina Facebook “I viaggi di Matilda”, aperta proprio per sostenere Matilde durante la sua durissima battaglia con il tumore, ad ospitare i messaggi intrisi di dolore di quanti l’hanno conosciuta, di quanti hanno aiutato la famiglia con un piccolo versamento, di quanti hanno solo seguito la sua storia e ne sono rimasti colpiti nel più profondo del cuore.

Era stata la sua mamma ad annunciare proprio sulla pagina Facebook la terribile notizia, con parole che hanno davvero toccato il cuore di tutti: «Non posso essere che fiera di aver avuto una figlia come te, che ha affrontato la sua malattia come meglio non si poteva fare. Ci hai insegnato cosa vuole dire vivere e quando essa sia preziosa, e noi vivremo ora la nostra vita in tuo onore, perché la vita va vissuta sempre, in ogni sua sfumatura, perché la vita è bella. Ora Matilda vola con tutti i palloncini che hai sempre sognato».

Ecco alcuni dei ricordi comparsi sulla bacheca social.

«Buon viaggio Matilda che la terra sia lieve R.I.P. purtroppo la vita è ingiusta» (Stefano)

«Piccola stella mancherai a molti, mancherai a tutti quelli che anche non conoscendoti hanno sperato fino all’ultimo hai dato a tutti una grande lezione di vita, possa la tua mamma insieme alla tua famiglia riuscire a dare un senso a tutto questo. Un forte abbraccio Carmen da mamma a mamma» (Antonella)

«Solo oggi sono venuto a conoscenza di Matilda, guardando i suoi video mi sono commosso..... ora che purtroppo se ne è andata, non potrò più scriverle di quanto fosse coraggiosa e con un entusiasmo travolgente, nonostante tutto. Non posso immaginare il dolore che si possa provare a perdere il proprio Angelo, e per questo posso solo mandarvi un forte abbraccio.... Coraggio» (Lorenzo)

«Un forte abbraccio a mamma Carmen, a papà Stefano e alla cara Eva. Matilda ti ricorderemo sempre come un esplosione di vita e di energia, un modello per tutti noi. Un saluto affettuoso. Diletta, Luca, Alessandra e Fabrizio» (Luca)

«Matilda, guardandoti vedevo sempre il tuo sorriso, la vitalità e l'accoglienza vicina verso tutti. Pensavo sempre che: ragazza incredibile, come sa avvicinarsi a tutti, quanta gioia, quanta energia... mi manchi, ci manchi..» (Orietta)

«Non avrei voluto leggere questo post..non ti ho conosciuto purtroppo ma so che sei stata e sarai una eroina ed un esempio per tutti noi Matilda cara, che dovremmo tutti imparare da te che hai lottato fino all'ultimo per questa vita di cui molti non capiscono il valore purtroppo. Che il cielo ti abbia in dono per far risplendere le nostre anime e che la tua possa brillare in eterno..buon viaggio stella» (Alessia)

«Ci sono creature speciali che con la loro vita cambiano il cuore delle persone che le stanno accanto e non solo. Sono anime infinite che non conosceranno mai una fine. Un abbraccio sincero alla famiglia» (Mary)

«Che tu possa essere d'esempio per tutti i ragazzini della tua età, l'estrema consapevolezza, la grande forza ed il coraggio di mostrare anche le tue fragilità fa di te una grande persona...viaggia, esplora, continua a fare ciò che ami e proteggi i tuoi cari...buon viaggio» (Maggi)

«Cara Matilda le parole della tua mamma sono forti, piene d’amore…leggo, rimango impietrita e piango…ti ho seguita, ho tifato per te e non posso credere che sia andata così…tutta la tua positività e il tuo meraviglioso sorriso dovevano vincere… Un forte abbraccio alla tua famiglia e un bacio enorme a te» (Cristiana)

«Mi dispiace tanto cara Carmen, non ci conosciamo di persona ma conosco il percorso di Matilda ed i suoi viaggi. Un forte abbraccio buon viaggio piccola» (Angela)

«Non avrei mai voluto leggere questo post.. ti ho seguita tanto Matilda e ho pregato per te e per la tua famiglia... questa cosa mi devasta il cuore... piccola e cara Matilda che il mio bacio ti arrivi fin lassù. Un abbraccio forte alla tua famiglia soprattutto alla tua SUPER mamma» (Marika)

«Un abbraccio Carmen. Ciao dolce Matilda» (Illy)

«Cara e dolce Matilde non ho avuto il piacere di conoscerti di persona ma vedere il tuo viaggio mi ha riempito il cuore e mi ha insegnato tanto. Abbraccio forte la tua mamma che è un esempio per tutti. Vola in mezzo agli angeli e che il tuo sorriso illumini tutto il paradiso. Ciao angelo buon viaggio R.I.P» (Francesca)

«Un soffio per spingere i tuoi palloncini ancora più in alto, pieni di leggerezza» (Emanuela)

«Vola libera piccolo angelo» (Francesca)

«Il tuo fantastico e spensierato sorriso rimarrà indelebile in tutte le persone che hanno avuto l’onore di incontrarti….» (Mirco)

«Piccolo angelo, buon viaggio» (Giorgio)

«Vola Matilda, buon viaggio» (Silvia e Michele)

«Cara Matilda, ora sei un angelo. Stai vicino alla tua famiglia in questo momento così difficile per loro. Noi preghiamo che il Signore li aiuti a sopportare il dolore della tua perdita. Un dolore che un genitore non dovrebbe mai provare. Un bacio» (Paola)

«Splendida stellina, la vita e ingiusta,un abbraccio forte alla mamma,non ci sono parole per una perdita così grande,buon viaggio piccola Angelo protegga la mamma da la su» (Lirije)

«Mi dispiace molto. Anche se non vi conosco personalmente, ho seguito i vostri viaggi. Un abbraccio a tutti voi e alla piccola grande Matilda» (Tea)

«Buon viaggio piccola» (Lorenza)

«Non ho avuto l'onore di conoscerti ma seguendoti nei tuoi viaggi ho capito quanto tu fossi speciale tanto quanto la tua famiglia alla quale mando un forte abbraccio. Buon viaggio piccolo angelo» (Anna)

«Vedendo le foto ora mi ricordo di te Matilda e della tua mamma, di quando venivate alle mie lezioni di acquaticità e tu eri una scriciola. Eri forte, adoravi sguazzare e la tua mamma era super come te! Buon viaggio piccola donna, dai ai tuoi genitori la forza per affrontare tutto questo» (Roberta)

«Cara dolce Matilda rimarrai sempre nel mio cuore. I dolci ricordi con te me lo costruisco nel mio cuore. Ora vola verso le nuvole e sorridi come solo tu riuscivi a fare. Ciao angelo bello» (Jasmine)

«Piccolo angelo hai lottato con tutta la tua meravigliosa energia.sei speciale prega per la tua famiglia». (Ilaria)

«Buon viaggio cara Matilda» (Sonia)

«Cara dolce piccola guerriera sei stata una forza della natura, un esempio per tutti. Rimarrai per sempre nei nostri cuori buon viaggio Matilda. Un abbraccio forte forte Carmen a tutti voi» (Daniela)

«Ciao Matilda ti ricorderemo così allegra spensierta e sorridente» (Cinzia)

«Ciao cara Matilda. Anche se sei solo una bambina, sei stata un grande esempio per tutti noi adulti. Ti ho seguita sul tuo canale YouTube e mi hai contagiato con la tua grande gioia di vivere. Un abbraccio. Proteggi la tua mamma da lassù e dalle tanta forza per andare avanti senza ti te. Ciao Angelo bello» (Nadia)

«Cara Matilda, grazie di averci regalato la tua energia... ne dovremo fare buon uso. Un abbraccio a tutta la famiglia» (Monica)

«Ciao piccolo angelo, veglia su i tuoi cari» (Tiziana)

«Mi dispiace moltissimo...un abbraccio a tutta la famiglia... Buon viaggio piccolina» (Krakatau)

«Davvero non può che volare… occhi dolcissimi pieni di vita…» (Michela)

«Mi dispiace molto Carmen un forte abbraccio a voi tutti. Buon viaggio piccolo Angelo» (Mattia)

«È stata una fortuna conoscerti. Una ragazza a dir poco speciale. Adesso sono gli angeli che avranno la fortuna di starti vicino… Riposa in pace piccola Matilda» (Giusy)

«Tu resterai tra quelle cose che nessuno può cancellare, nemmeno il tempo: sarai nel baule delle mie emozioni e dei miei ricordi, custodita nell'anima, perché ciò che ci segna non si cancella.Ora vola sempre più in alto e colora le nuvole come sai fare tu» (Paola)

«Piccola meraviglia, riposa in pace» (Dada)

«Un abbraccio piccola Grande Matilda, uno ancora più forte alla tua mamma» (Lara)

«Buon viaggio Matilda» (Gaby)

«Buon viaggio piccola guerriera. Un forte abbraccio a tutta la famiglia» (Katja)

«Certe persone nella loro breve vita riescono a lasciare segni indelebili. ovunque tu sia ora dai la forza a chi ti vuole bene» (Mira)

«Vola alto cara Matilda, una stella nel firmamento» (Lorenza)

«Mi dispiace tantissimo Carmen, piango insieme a te, al suo papà e sua sorella. Matilda era una bimba dolcissima mi si spacca il cuore ho sempre pregato x un miracolo, Matilda adesso sei diventata un Angelo, veglia su di loro eri e resterai la bambina che ho conosciuto bellissima dolcissima e la risata travolgente un abbraccio enorme a tutti» (Luciana)

«Ho sentito parlare di te , del tuo coraggio, del tuo desiderio di viaggiare assieme ai tuoi cari per ogni giorno che il tempo ti avrebbe donato; ora vola angioletto,assieme ai palloncini e veglia sempre su chi hai lasciato su questa terra, avvolgendoli per quanto ti è possibile di un velo di serenità e pace» (Michela)

«Sei stata una grande guerriera, speravo nella tua vittoria! La tua forza e il tuo coraggio, mi hanno insegnato tanto...buon viaggio piccola» (Alessandra)

«Buon viaggio bellissima bimba hai toccato il profondo del mio cuore , sei e rimarrai un essere molto molto speciale, un abbraccio ovunque tu sia» (Petra)