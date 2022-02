La ferrovia fra Rovereto e Riva: ecco come potrebbe essere

TRENTO. “Tecnicamente è uno studio di fattibilità, non è un progetto”. Lo ha specificato il presidente Maurizio Fugatti presentando il lavoro di Rfi sul collegamento ferroviario fra Rovereto e Riva.

“Il concetto è Germania, Austria, Bolzano, Busa – ha spiegato – non dobbiamo pensare che sia un mezzo per chi si trasferisce fra Rovereto e Riva. Ma è un mezzo di trasporto che collega l’Europa all’Alto Garda”.

Diversi i scenari per i tempi di percorrenza: dai 9 minuti necessari per il collegamento diretto da Rovereto a Riva ai 25 con tre fermate due a Mori e una a Torbole “e questo sarebbe lo scenario migliore in base allo studio” ha detto Fugatti.

Come sarebbe strutturato il servizio? Con 35 coppie di corse fra Rovereto e Riva di cui 17 “stirate” su Bolzano. Sarebbe una ferrovia a binario unico con scartamento ordinario.