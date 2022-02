Kiev, anche gli otto dipendenti di Fercam si rifugiano nei sotterranei della metropolitana

TRENTO. Come molti altri concittadini anche gli otto dipendenti della sede di Kiev della Fercam hanno trovato rifugio nei sotterranei della metropolitana. L'azienda altoatesina ha sede in Horivska St, 1/8 all’interno di una palazzina del centro città sede di uffici per attività di servizio. Tra le loro storie umane c’è anche quella di una signora che dopo vent’anni di lavoro nella sede di Udine, solo otto mesi fa aveva chiesto il trasferimento nella città d’origine e recentemente aveva rifiutato la possibilità di ritornare in Friuli che le era stata offerta dalla Fercam, in concomitanza dell’aggravarsi della crisi.

I contatti tra Bolzano e Kiev sono stati possibili fino a giovedì sera, poi si sono interrotti anche perché nelle stazioni della metropolitana non c’è copertura. Dalla sede di Bolzano fanno sapere che la situazione è comunque monitorata con attenzione anche se non c’è una concreta possibilità di intervento. Fino a due giorni fa si era lavorato in tranquillità e solo con ieri il trasporto merci è stato bloccato e molte aziende che avevano affidato merce ne hanno chiesto il rientro. Mentre il ritorno in Ucraina di molti autisti grazie anche al “Pacchetto Mobilità” attuato dalla Comunità Europea, era già un fenomeno significativo da almeno un mese, tanto che la loro partenza aveva portato ad una riduzione della capacità di carico: tutti avevano motivato il loro rientro in Patria con l’intenzione di arruolarsi come volontari.

Da ieri la possibilità di entrare nell’esercito non ha limiti d’età e di sesso, tutti possono arruolarsi. La Polonia è diventata non solo la terra d'arrivo dei profughi in fuga, ma anche il temporaneità parcheggio di mezzi e merci che sono in attesa di disposizioni sulla base della’0evolversi della situazione.