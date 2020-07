Cade dalla barca e muore nel lago di Roncone

RONCONE. Un altro morto annegato in Trentino. La nuova tragedia oggi 8 luglio, poco prima delle 14, nel lago di Roncone. Due testimoni, vigili del fuoco volontari, hanno sentito urlare e visto la barca andare alla deriva.

Il fondale è molto melmoso e la visibilità scarsa: questo ha reso complicate le ricerche.

Vittima un uomo di 75 anni non del posto che sembra fosse andato a trovare degli amici nella zona.

Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo, avvenuto circa un'ora dopo.

E' la quarta persona morta per cause analoghe in Trentino nel giro di pochi giorni.