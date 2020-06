Coronavirus, nel focolaio di Ischgl il 42,4% degli abitanti ha gli anticorpi

Espulso dalla vicepresidente Carfagna, Sgarbi si ostinava a non uscire dall'Emiciclo e, anzi, si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Fi Giusi Bartolozzi. Poco prima del voto finale sul dl Giustizia, Sgarbi aveva detto che «quanto sta accadendo con le intercettazioni sul Csm è una nuova tangentopoli». Aveva anche citato Francesco Cossiga: «Definì l'Anm come una associazione a delinquere mafiosa»