Concerto di Vasco Rossi a Trento: Fugatti ne parlerà in consiglio l’8 febbraio

TRENTO. I risvolti organizzativi del concerto di Vasco Rossi nell'area di San Vincenzo di Trento verranno trattati in Consiglio provinciale di Trento nella seduta ordinaria dell'8 febbraio 2022.

Lo ha stabilito - informa una nota - la conferenza dei capigruppo, riunita poco fa (20 gennaio) dal presidente Walter Kaswalder.

Dopo le question time e il punto sull'elezione del vicepresidente dell'assemblea, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, terrà un'informativa al Consiglio.

Viene quindi ritirata la richiesta avanzata da Sara Ferrari (Pd) di una seduta straordinaria sul tema.