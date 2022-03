Bolzano, un carico perde sostanza chimica: intervengono i vigili del fuoco

BOLZANO. Allarme chimico oggi (17 marzo) verso le 12 in una ditta di spedizioni in zona industriale a Bolzano.

Allertati il Corpo Permanente di Bolzano e l’unità per la decontaminazione dei vigili del fuoco volontari di Ora.

Durante le operazioni di spostamento di materiale stoccato, un chiodo sporgente di un pallet ha danneggiato un contenitore in plastica contenente una soluzione di ipoclorito, facendo fuoriuscire una piccola quantitá di questa sostanza chimica.

Utilizzando i dispositivi di protezione specifici, i vigili del fuoco hanno scaricato il carico stoccato dal camion e lo hanno caricato nei propri container, in modo che la situazione rientrasse velocemente sotto controllo.













In nessun momento – fanno sapere i vigili del fuoco – si è verificato alcun pericolo per l'ambiente o per le persone.

Come da protocollo, secondo l'ordine di partenza in caso di intervento per merci pericolose, sono intervenuti il Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e i vigili del fuoco Volontari di Ora con un'unità di decontaminazione.