Bolzano, trovato morto nel parcheggio di via Alto Adige

BOLZANO. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina (18 settembre) nel parcheggio interrato di via Alto Adige, accanto al City Center.

La vittima è uno straniero dell'area subsahariana, di 25/30 anni. Non è ancora stato identificato e nemmeno sulle cause della morte ci sono certezze, perché il medico che ha eseguito l'ispezione sul cadavere non si è ancora espresso.

Proseguono le indagini della questura.