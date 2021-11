Bolzano, il Covid arriva in consiglio comunale

BOLZANO. Il Covid sbarca anche in consiglio comunale a Bolzano. Quattro positivi tra i consiglieri. L’unico a dichiararlo pubblicamente è il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

L’ipotesi è che il contagio possa essere avvenuto a una festa privata avvenuta tra il 23 e il 24 ottobre a cui hanno partecipato diversi consiglieri.

Il sindaco Renzo Caramaschi invita in via precauzionale a fare il tampone tutti i consiglieri che giovedì scorso erano in aula in presenza.

In consiglio si entra con il Green Pass e le mascherine si tolgono solo quando un consigliere prende la parola.

