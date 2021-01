Polemica per la mascherina con il volto di Borsellino indossata da Salvini

PALERMO. II volto di Paolo Borsellino e una frase che disse prima di morire: "La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale,dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità".

Ad innescare una nuova polemica su Matteo Salvini questa volta è la mascherina donata dall'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà e indossata dal leader della Lega, in via D'Amelio, a Palermo, per ricordare in mattinata Paolo Borsellino e i cinque poliziotti di scorta, vittime dell'attentato del 19 luglio 1992.

Appena sceso dall'auto, Salvini si toglie quella che aveva e indossa l'altra con il volto del giudice ucciso: "Me l'ha regalata l'assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio".