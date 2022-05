Cade sulla ferrata del Monte Bianco, 43enne trovato morto

AOSTA. Un escursionista francese di 43 anni è stato trovato morto stamane (28 maggio) alla base della via ferrata che conduce al rifugio Monzino, nel massiccio del Monte Bianco.

Il cadavere è stato notato da altri due escursionisti che stavano per affrontare la stessa salita. E' possibile che il decesso risalga ad alcuni giorni fa ma al momento non sono emersi testimoni oculari.

Una delle ipotesi principali dei soccorritori è che l'uomo sia precipitato dall'alto mentre affrontava la via ferrata. E' stato trovato senza attrezzatura adeguata per la salita, il che fa presupporre che non stesse scalando in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti in elicottero il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves, a cui sono affidate le operazioni di polizia giudiziaria. Il ocadavere stato portato alla camera mortuaria di Courmayeur in attesa della visita del medico legale e del riconoscimento ufficiale da parte dei familiari.