Vasco “vola” sul Trentino e “controlla” la Music Arena dall’alto

TRENTO. Vasco Rossi ha lasciato la Puglia per volare – letteralmente – sul Trentino. E dall’alto ha potuto controllare l’area della Trentino Music Arena dove il 20 maggio si esibirà in concerto.

Vasco aveva scelto il Cromie di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, per le prove del suo Live Tour 2022. Su Instagram il rocker ha poi pubblicato un riassunto speciale per tutti i suoi fan.

“Bentornati, ben ritrovati” si sente dire da Vasco ai suoi tanti seguaci, concludendo con “Ci vediamo a Trento”.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è per il 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento, dove sono attese 120mila persone.