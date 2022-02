Borgo, la barista “no-vax” se la prende con i carabinieri venuti per controllare i Green pass

BORGO. Ha dato in escandescenze per un controllo dei Green pass nel suo locale e si è scagliata (verbalmente) contro i carabinieri Monica Cadau, la titolare del bar Al Nuraghe di Borgo, già nota per avere accumulato sanzioni per 23mila euro per mancati controlli.

Cadau ha postato un video su Facebook in cui grida: "Ci sono i carabinieri al Nuraghe di Borgo Valsugana, mi stanno vessando: sono venuti a chiedere il Green pass senza autorizzazione del ministro della Salute e delle Finanze. Non potete fare nessun tipo di controllo. Il Green pass è un tesserno sanitario. Volete intimidire la gente che lavora: io mi sto guadagnando il pane. I criminale sono da altre parti. E’ un abuso di potere. Sono diventata Vallanzasca...”.

Per la barista e le persone che con lei hanno accusato i carabinieri si sta valutando la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel video si vede anche un uomo che riprende con un cellulare da distanza ravvicinatissima i carabinieri mentre discute con loro.

Presente anche la Polizia locale.