Trento, la settimana prossima il via ai lavori per trasformare salita Dalla Fior in una ciclabile: l’ira dei residenti

TRENTO. Il progetto di trasformazione di salita Dalla Fior in pista ciclabile è entrato nella fase esecutiva con l’assegnazione dei lavori alla ditta incaricata. Si andrà così a compromettere l’unico spazio verde naturale dei Solteri, diventato anche un percorso didattico per gli alunni dell'asilo e delle elementari, meta di passeggiate non solo da parte dei residenti, per un percorso nel quale i bambini si potevano muovere in condizioni di assoluta libertà.

Nonostante la raccolta firme da parte dei residenti dei Solteri, il parere contrario della Circoscrizione Centro Storico Piedicastello, della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e di molte altre associazioni e l'indicazione di un percorso alternativo che avrebbe evitato alcune situazioni ad alto rischio, la Provincia non ha cambiato idea.

Deciso l’intervento del Consigliere circoscrizionale Nicola Vigorito del Pd: “Sono molto deluso! Chi ha preso questa decisione definitiva? I tecnici dell'Ufficio Mobilità? I politici della Giunta provinciale? La buona politica si fa ascoltando la gente e in questo caso, purtroppo, questo non è successo! Questo significa che i bambini non potranno più frequentare quel luogo liberamente, vista la pendenza, la tortuosità e la pericolosità del tracciato, reso ancora più diabolico realizzando una fettuccia di asfalto (al posto della stradina sterrata e naturale) che con poche gocce di pioggia diventerebbe, sicuramente, un trampolino di lancio verso l’idiozia?”.

I lavori saranno affidati l'ormai prossimo 21 settembre, ma i residenti non demordono, ma fermare la macchina della burocrazia quando si è messa in moto, non è mai un’impresa facile.