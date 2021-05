Trento, la libreria “due punti” torna “dal vivo”. Oggi l’incontro con Tommaso Giagni

TRENTO. Per la prima settimana dopo tante, la libreria “due punti” di via San Martino 78 ha inserito in calendario due momenti nei quali vedersi dal vivo. Un piccolo esercizio di condivisione fisica della cultura minato da un meteo non proprio soleggiato.

Se c'è una cosa che Elisa Vettori e Federico Zappini, i due titolari hanno imparato in questo periodo è che “le vie per realizzare le cose a cui teniamo davvero sono molteplici. Ci verrà quindi in aiuto il digitale e l'abitudine che ormai abbiamo fatto ai collegamenti mediati dallo schermo di un computer”.

In ogni caso - ribadiscono d'ora in poi - anche col cattivo tempo e con le dirette online riparatrici, aspettano su via San Martino.

Oggi, per “Un punto in più”; “I tuoni” di Tommaso Giagni, Ponte alle Grazie, alle 18, in presenza (salvo maltempo, in questo caso in diretta sulla pagina Facebook della libreria), all'esterno della libreria “due punti”, in via San Martino 78. Davide Gritti dialoga con l'autore.

In una periferia romana fra il Grande Raccordo e l’Aniene, Manuel, Flaviano e Abdou vivono una formazione inquieta e oppressa. Hanno diverse origini, diverse aspirazioni, vite precedenti di cui parlano poco. Per loro il centro storico è solo uno sfondo e la vita quotidiana è incastrata nella gerarchia feroce del Quartiere, dov’è chiara la differenza fra chi può coltivare qualche ambizione e chi è condannato senza appello alla marginalità.

L'amicizia che li lega è l'unico punto fermo, almeno fin quando non arriva l’amore a sparigliare le carte: Donatella, i cui genitori hanno venduto radici e identità per una villetta anonima in una zona residenziale che confina col Quartiere; la sua rabbia sarà il detonatore per il giro di vite che tutti si aspettano. E quando la violenza arriverà inevitabile, reclamerà le sue vittime e concederà uno spiraglio di salvezza. C.L.