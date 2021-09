Trento, estate da quasi 100 mila ingressi nei lidi cittadini

TRENTO. Quasi 100 mila ingressi quest’estate nei lidi di Trento. Per la precisione: 53.575 al Manazzon in 111 giorni di apertura e 44.362 a Trento Nord in 92 giorni. Lo comunica il Comune di Trento.

Anche quest'estate, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria i centri gestiti da A.S.I.S. sono stati aperti e la situazione nei lidi è stata la seguente:

Apertura ed orari:

a) Lido Trento nord:

- dal 01.06 al 31.08.2021 per un totale di 92 giorni;

- la piscina interna in via sperimentale è stata aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00 mentre il lido dalle 9:00 alle 21:00 (dal 16.07 fino alle 20:00) come negli anni precedenti;

- le tariffe d’ingresso sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente;

b) Lido „G. Manazzon“:

- dal 01.06 al 19.09.2021 per un totale di 111 giorni;

- la piscina interna è stata chiusa nel periodo di apertura del lido

- il lido in via sperimentale è stato aperto dalle 7:00 (domenica e festivi dalle 9:00) alle 21:00 (dal 16.07 fino alle 20:00) e posticipata la chiusura fino al 19.09.2021;

- le tariffe d’ingresso sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente;

Il lido Manazzon è stato oggetto di importanti lavori di miglioria (installazione di nuovi scivoli, realizzazione dello spray park, ..) eseguiti dal Comune di Trento tesi a migliorare l’appeal e la fruibilità di tale area.

Modalità di accesso

Secondo le nuove regole per il contrasto alla propagazione del Covid-19 agli utenti è stato richiesto la prenotazione: ciò ha garantito di non superare la capienza massima del singolo impianto ed al contempo mediante l’identificazione di garantire il „tracciamento“.

Spazi e servizi a disposizione

Gli spazi e servizi a disposizione degli utenti (spogliatoi, docce, armadietti, servizi igienici, fasciatoi, phon, tribune, panchine, ingresso accompagnatori, ...) sono stati permessi seguendo rigorosamente le disposizioni delle autorità sanitarie.

Contrasto alla propagazione del Covid-19

Per poter garantire il contrasto alla propagazione del Covid-19 e quindi la sicurezza gli operatori (addetti alla cassa, assistenti bagnanti, ...) si sono adoperati per ricordare agli utenti l’importanza del rispetto scrupoloso di tutte le norme igieniche e comportamentali previste dall’autorità sanitarie.