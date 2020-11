Trento, bimba di quattro mesi trovata morta in culla

TRENTO. Tragedia in famiglia ieri mattina, 13 novembre, in via Matteotti, dove una bimba di soli quattro mesi è stata trovata morta in culla.

La drammatica scoperta ieri mattina verso le 6, quando i genitori si sono accorti che la piccola non respirava più.

La disperata chiamata dei soccorsi, l'arrivo dell'ambulanza all'appartamento della famiglia, e i medici che dopo i vani tentativi di rianimazione scuotono la testa. Purtroppo per la bimba non c'era più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri, chiamati per dovere d'ufficio dai soccorritori. Il decesso è stato comunicato alla magistratura, che ha ordinato, come da prassi in questi casi, l'autopsia sulla salma della piccola.