Poplar Festival di Piedicastello, salta la prima serata di concerti causa pioggia. Appuntamenti per lo Spid

TRENTO. Il maltempo costringe gli organizzatori del Poplar festival a sospendere i concerti di stasera. "Dopo quattro anni di Poplar senza una goccia d’acqua, e settimane di bel tempo in tutto il Trentino, la statistica sembra avere la meglio sulla nostra energia", scrivono in un comunicato. "Ci sono scelte difficili che nessuno vorrebbe avere il compito di prendere, ma che alle volte si rivelano inevitabili, nonostante i diversi tentativi di trovare soluzioni al problema. Le previsioni meteo per oggi pomeriggio e sera non rendono sostenibili i concerti sul Doss Trento in sicurezza, e non esistono a Trento strutture coperte in grado di ospitare un così ampio numero di persone nel rispetto delle normative vigenti". Per questo motivo, i concerti di stasera sono sospesi. Stiamo impiegando tutte le nostre energie per recuperarli nella prima data disponibile. Entro venerdì alle 14.00 comunicheremo il rinvio oppure l’annullamento, in quest’ultimo caso aprendo contestualmente la possibilità di rimborso".

La programmazione Poplar Cult! è invece confermata, e si svolgerà, con alcune piccole revisioni orarie, alle Gallerie di Piedicastello, di fronte alla galleria bianca. Il programma aggiornato è disponibile su www.poplarfestival.it . Si comincerà alle 14:00 con la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Civati, per poi proseguire con l’intervento di Daniele Raineri e Francesco Strazzari sulla questione Afghana, alle ore 16:00 ci sarà l’intervento di Tlon ( Maura Gancitano e Andrea Colamedici) dal titolo “ Non è un paese per giovani”, alle ore 17:00 Elisa Cuter presenterà il suo nuovo libro “ Ripartire dal desiderio” e per poi terminare la giornata con Davide Panizza, con il panel “ Pop_X, sindaco per un giorno”. I concerti di venerdì (con "La Rappresentante di Lista" e altri) e sabato sono confermati, con riserva.

Tutti i giorni, dalle 14 alle 18, sarà possibile per i cittadini interessati ottenere informazioni sul servizi digitali offerti dall’Amministrazione comunale e fissare un appuntamento per il rilascio di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Venerdì 17 settembre alle 14 spazio al dibattito con Movida e altre parole orribili, un confronto sui nuovi orizzonti della socialità a Trento con i principali attori della città. Saranno presenti per il Comune il sindaco Franco Ianeselli, l’assessora alle politiche giovanili, Elisabetta Bozzarelli, la sindaca della notte Giulia Casonato, per l’Università degli studi di Trento Emanuele Curzel, Marco Tubino e Giorgia Lombardi, delegata al welfare, modera Edoardo Signori.

Sabato 18 settembre dalle 15 alle 18 al gazebo si alterneranno gli assessori della Giunta comunale, che saranno a disposizione dei cittadini per rispondere alle domande di rispettiva competenza (in allegato il programma del pomeriggio). C.L.