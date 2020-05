Nidi, il Comune di Trento approva le graduatorie per 651 bambini, assegnazioni sospese

TRENTO. Sono state approvate le graduatorie di ammissione al nido d’infanzia a tempo pieno e a tempo parziale per l’anno educativo 2020/2021. Tra settembre 2019 e aprile 2020, sono state presentate ai fini della graduatoria complessivamente n. 615 domande di ammissione per il servizio a tempo pieno e n. 180 per il nido d’infanzia a tempo parziale

Poiché per ciascun bambino può essere presentata domanda sia per il servizio a tempo pieno che per il servizio a tempo parziale, risultano interessati effettivamente 651 bambini (di cui 645 per i quali è stata presentata una nuova domanda e 6 aggiornamenti di domande non soddisfatte della graduatoria precedente).

Le graduatorie approvate per il nido a tempo pieno e a tempo parziale sono pubblicate nel sito del Comune di Trento, sotto forma di estratto e, a tutela dei dati dei minori, prive dei relativi dati identificativi. I genitori possono verificare la posizione del proprio bambino attraverso il numero di protocollo della domanda presentata. La graduatoria approvata elenca per ogni bambino il punteggio attribuito alla domanda sulla base dei Criteri, la posizione generale e quella rispetto ai nidi scelti. Tutte le famiglie dei bambini inseriti in graduatoria verranno raggiunte da una comunicazione tramite lo strumento indicato in domanda (sms, email). Alla luce delle misure intraprese dal Governo con Decreti Ministeriali e dalla Provincia Autonoma di Trento a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, quali anche la sospensione dei servizi socio educativi per la prima infanzia e di tutte le attività didattiche nelle scuole e, a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, non risulta possibile prevedere, allo stato attuale, quanti bambini potrebbero essere accolti a settembre nei nidi d’infanzia del Comune di Trento. In questo contesto, l’Amministrazione ha valutato pertanto l’opportunità di sospendere temporaneamente l’assegnazione del posto al nido in attesa che venga delineato un protocollo sanitario rispetto alla ripresa dei servizi all’infanzia che dia indicazioni precise sulle modalità di erogazione del servizio in condizioni di sicurezza per i bambini attualmente iscritti e per quelli nuovi ammessi, per i genitori e il personale. Nel frattempo l’Ufficio infanzia, per il tramite del Coordinamento pedagogico e insieme all’Assessore Chiara Maule, sono impegnati con le altre Istituzioni nell’approfondimento delle possibili soluzioni che potrebbero consentire la ripresa delle attività nei servizi educativi alla luce di un giusto equilibrio tra il diritto all’educazione e alla socialità dei bambini e la tutela della salute degli stessi, delle famiglie e degli operatori. Sulla base delle disposizioni che saranno emanate si potranno definire i posti disponibili in ogni nido e procedere con le relative assegnazioni per le quali le famiglie saranno tempestivamente informate. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport telefonicamente ai numeri 0461 884365 / 884177 o via email all’indirizzo servizio.istruzione@comune.trento.it.