L’Eurospar-Ovs di viale Verona finisce nel mirino dei writers: vetrine imbrattate

TRENTO. Nella notte tra venerdì e ieri (sabato 29 gennaio), vandalismi a colpi di vernice, bombolette e pennelli ai danni del negozio di abbigliamento Ovs e del supermercato Eurospar di viale Verona.

Uno o più probabilmente più di un writer ha utilizzato bombolette spray ed ha ricoperto quasi interamente di scritte gigantesche varie vetrate dei due negozi e pure la porta a vetri scorrevoli dell'ingresso all'Ovs.

Come i vandali che sabato hanno devastato una decina di fioriere con piante decorative nei vialetti interni del parco San Marco, anche questi di viale Verona hanno agito in maniera sconsiderata ed indifferenti al fatto che comunque le loro azioni possono essere state riprese dalle telecamere installate nella zona.













Infatti la Polizia locale anche in questo caso sta svolgendo indagini, perché l’area è videosorvegliata e dunque sono disponibili anche le immagini di quanto accaduto la notte scorsa. Le vetrine interessate dall’ennesimo episodio di graffitismo erano state oggetto anche in passato di azioni analoghe pur se non di queste dimensioni. C.L.