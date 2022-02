Il Trentino dice addio a "La Leggendaria Charly Gaul"

TRENTO. Il Comitato organizzatore de "La Leggendaria Charly Gaul - UCI Gran Fondo World Series" rende nota la decisione di non riproporre per il 2022 e per gli anni a seguire l'evento, che a causa della pandemia ha visto la cancellazione delle ultime due edizioni alla pari degli eventi collaterali legati alla manifestazione.

Pur nel pieno rispetto di un evento che nel corso degli anni ha saputo guadagnarsi consensi e attenzione - annuncia una nota - si è dunque ritenuto che la manifestazione non sia più in linea con gli obiettivi strategici e con le dinamiche degli eventi ciclistici.

A seguito dell'approvazione della nuova data da parte del Consiglio Direttivo della Unione Ciclistica Internazionale, Trento ospiterà i Campionati del Mondo di Gran Fondo che avranno luogo dal 15 al 18 settembre 2022 con tre gare in programma (cronometro individuale, team relay e Gran Fondo).

























































La manifestazione è già stata ospitata dal Trentino nel 2013: i partecipanti vengono selezionati dalla UCI in base a prove di qualificazione (World Series). L'evento iridato della Gran Fondo sarà solo uno dei grandi appuntamenti legati alla bicicletta in programma a Trento quest'anno, oltre alla quarta prova degli Internazionali d'Italia di mountain bike il 28 maggio al Monte Bondone e le due tappe finali del Giro delle Dolomiti, l'affascinante manifestazione per amatori che interesserà il capoluogo trentino e le aree circostanti nelle giornate del 29 e 30 luglio. (ANSA). VAL