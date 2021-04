Il fascino del modellismo abbinato alla ricerca storica: “Gmt” a quota quaranta

TRENTO. Il Gruppo modellistico trentino di studi e ricerca storica, Gmt, prosegue nonostante la difficoltà del momento, la sua azione di divulgazione, con la pubblicazione non solo del Notiziario del Gruppo stesso ma pure di preziosi volumi e dispense, richiesti, ricercati e studiati da vari Gruppi di appassionati italiani e non solo.

Come dice il segretario Flavio Chistè, “l’ultimo nostro volume uscito da poco, rappresenta uno studio a carattere aeronautico molto storico ma che servirà anche e soprattutto per i modellisti”. Il libro è "I colori degli aerei italiani dal 1919 al 1939”, di Marco Gueli, un volume di 160 pagine formato A4, in carta patinata opaca, con copertina in cartoncino plastificato a quattro colori. Contiene oltre 190 immagini in bianco e nero e colori e quasi 60 trittici a colori coi principali schemi di colorazione o mimetici e ricostruzioni delle principali mimetiche adottate nel ventennio.

“Si tratta della prima pubblicazione in Italia dedicata esclusivamente alle colorazioni dei nostri aerei militari degli anni 1919-1939. In questo primo volume sono inserite 56 tavole a colori, ognuna con riprodotta la vista superiore, la vista inferiore ed uno o due profili per ogni aereo. Il sottotitolo “Ipotesi e certezze” indica che la materia non è, purtroppo, del tutto conosciuta ma gli studi e i restauri di questi ultimi anni, hanno fornito molte certezze mentre per quanto non si conosce si è ricorso a ricostruzioni il più possibile attendibili e verosimili.

L’autore è restauratore di aerei nonché appassionato studioso di colorazioni aeronautiche italiane ed ha al proprio attivo vari libri di storia aeronautica, con particolare riferimento agli aerei ed ai cimeli italiani ancor oggi esistenti. Collabora col Gruppo Modellistico Trentino per il quale ha realizzato articoli e ricerche, pubblicati sulla rivista “Notiziario Modellistico” edita dal Gmt.



Quale occasione migliore se non il compleanno, festeggiato in sordina lo scorso dicembre, per ricordare un’associazione, un gruppo, un vanto per la comunità e la cultura trentine. Ecco così avvicinarsi il 40° di fondazione del Gmt – Gruppo Modellistico Trentino di studio e ricerca storica aps.

Quarant’anni di costante ed impegnata presenza sulla scena locale e nazionale, caratterizzata dall’indirizzo storico e modellistico. Come dice il segretario ed “anima” del Gmt, Flavio Chistè, “accanto al ludico passatempo portato avanti dai soci con la realizzazione in miniatura dei soggetti statici più diversi a carattere aeronautico, militare, navale, civile e figurinistico, spesso gratificato dai riconoscimenti nelle più varie mostre e rassegne, vi è anche un impegnativo ed accuratissimo lavoro di ricerca storica che nel corso degli anni ha prodotto, oltre alla periodica rivista trimestrale “Notiziario Modellistico”, anche 40 fra libri e monografie dedicati ai più vari temi a carattere storico-militare: dagli studi sulla Marineria veneziana, alle opere dedicate al carrismo italiano del periodo bellico e non, dai volumi sull’araldica aeronautica dell’aviazione italiana alle Monografie tematiche, nessun argomento su storia di mezzi e oggetti riproducibili è stato tralasciato.



L’attività, da alcuni anni, è svolta nella sede di via Abondi a Trento, nei locali del Circolo Pensionati La Ginestra. Qui, il venerdì sera ma, a richiesta, anche in altri giorni, i soci si ritrovano per approfondire temi e tecniche utili alla miglior riproduzione in scala dei vari modelli, aprendo le porte anche ai ragazzi”.

In sede si svolgono tutte le attività amministrative ed editoriali; si decidono gli argomenti e si definiscono le fasi realizzative delle pubblicazioni. Sono numerosi gli storici ed i soci che hanno sposato il progetto del Gruppo, una realtà unica in Italia, di portare avanti il lavoro di ricerca storica e studio degli aspetti più rilevanti di una serie di soggetti destinabili poi alla riproduzione in scala. Per raggiungere questi obiettivi, importanti sono anche le collaborazioni con alcune realtà territoriali quali il Museo Storico della Guerra di Rovereto ed il Caproni, senza contare Enti Museali e Fondazioni di tutta Italia e anche all’estero che forniscono documentazione, anche inedita.

L’attività per i soci è poi completata dalla partecipazione a mostre e rassegne in Italia. In questo caso, i soci possono esporre i propri lavori, quasi sempre sottoposti a verifica dei giudici, riportando successi ed apprezzamenti. Non va poi dimenticato – dice sempre Chistè - che a disposizione dei soci vi è un amplio sito internet www.gmtmodellismo.it, che presenta sia le attività associative per loro realizzate, che articoli di approfondimento sulle novità modellistiche ed editoriali a tema. Il sito propone anche il dettaglio di tutte le pubblicazioni realizzate dal Gruppo oltre ad un’ampia ed articolata galleria fotografica coi modelli, gli articoli e ricerche di soci e collaboratori. Esiste inoltre il profilo social su Facebook molto visitato e sul quale postano fotografie, filmati, documenti e modelli, decine di appassionati”.

In merito al 40° di fondazione, negli ultimi anni il Gruppo ha proposto, l’Open Day, un week-end dedicato ai soci e ai ragazzi, per l’avvicinamento al modellismo con una mostra, laboratori pratici e la presentazione delle pubblicazioni. Sulla scorta di ciò, si sta lavorando per realizzare un momento di rievocazione e ricordo, con una mostra fotografica a carattere aeronautico e la presentazione di nuove pubblicazioni. Tutto questo quando le norme stringenti sulla limitazione della pandemia lo consentiranno. Per info sull’attività del Gruppo e adesioni, visitare il sito o scrivere una mail a info@gmtmodellismo.it