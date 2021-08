Cinema in movimento: stasera proiezione a Meano

TRENTO. Continuano le proiezioni del “Cinema in movimento”, a cura del Comune, in 21 location sparse sul territorio comunale.

Gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online. 99 i posti a sedere per ogni proiezione. In applicazione delle norme emanate per fronteggiare la pandemia e per garantire la sicurezza delle attività sociali ed economiche, anche per accedere agli spettacoli del Cinema in movimento, così come per tutti gli eventi del cartellone di Trento aperta, è necessario esibire il Green Pass.

Su www.trentoaperta.it sono disponibili le singole schede dei film, con il link dedicato per la prenotazione su eventbrite.it. In caso di maltempo, la proiezione verrà annullata. Ecco il programma dei prossimi giorni:

Oggi, martedì 24 agosto ore 21, parco Villa Salvadori Zanatta, piazzetta Salvadori 1, Meano: “La bella e la bestia” (fantasy). La storia di un principe dall’aspetto bestiale imprigionato nel suo castello e del suo incontro con una bella principessa nella versione diretta da Bill Condon, con Emma Watson e Dan Stevens.

Mercoledì 25 agosto ore 21, prato chiesa S. Anna Sopramonte: “Il ragazzo più felice del mondo” (commedia). Dalla lettera di un piccolo ammiratore, alla voglia di capire chi sia effettivamente questo fan che scrive le medesime cose, da vent'anni, a più destinatari.

Giovedì 26 agosto ore 21, campetto oratorio Sardagna, via della Confraternita: “Il grande e potente Oz” (fantasy). Il maestro dell’horror Sam Raimi dirige il prequel che racconta, in versione dark, le origini del celebre mago di Oz, tra amori e battaglie. C.L.