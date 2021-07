Asili nido promossi a pieni voti. Le famiglie chiedono posto sicuro e orario lungo

TRENTO. Nidi comunali promossi a pieni voti: 9 il voto medio, al 96% la soddisfazione complessiva. Tra gli aspetti maggiormente soddisfacenti quelli legati al benessere e alla cura del bambino, oltre a quelli riguardanti il personale dei nidi stessi.

L'indagine annuale sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti del servizio di nido d'infanzia, conferma la credibilità e l'affidabilità del servizio erogato nel Comune.

Due i fronti su cui le famiglie si attendono un ulteriore sforzo: tempi di attesa per avere il posto e orario di apertura.

Il giudizio più critico ( sotto la soglia di soddisfazione dell'85 per cento ) riguarda il tempo di attesa per l’inizio della frequenza al nido e l’orario di apertura dei nidi a tempo pieno.

A causa della pandemia infatti l’orario massimo di frequenza nei nidi a tempo pieno è stato di otto ore e mezza giornaliere anziché dieci, così come erano state ridotte le capienze dei nidi. E per il momento l’Azienda sanitaria ha confermato la stessa capienza anche per l’inizio del nuovo anno a settembre.

La soddisfazione degli utenti è stata fatta propria dal sindaco Franco Ianeselli e dall'assessora Elisabetta Bozzarelli, che ha parlato di un anno non facile che comunque ha gratificato per la soddisfazione espressa. C.L.